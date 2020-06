Cuestionan adelanto de reglamento para bicis en Bosques del Valle

Foto: Especial

Regidores de San Pedro cuestionaron que se adelantara el reglamento para uso de bicis en el parque ubicado en la colonia Bosques del Valle

Por: Andrea Rodríguez

San Pedro.- Durante la segunda Sesión Ordinaria de Cabildo en el municipio de San Pedro, los regidores de San Pedro cuestionaron que se haya adelantado el reglamento para el uso de bicis en el Parque Bosques del Valle.

Los regidores señalaron que apenas el este martes los ciudadanos iban a tener una reunión para legar a un acuerdo sobre el reglamento, sin embargo indicaron que recibieron quejas por parte de varios ciudadanos luego de que el alcalde se adelantará y presentará el reglamento el lunes.

"Los vecinos me platican que estaban trabajando con Alejandro de Servicios Públicos, que estaban haciendo unos acuerdos y quedaron de tener junta hoy(martes) para cerrar todos los acuerdos y me dicen 'entonces todo lo que trabajamos ¿de qué se trató? ¿no nos van a hacer caso?'... Me mortifica no tomar en cuenta lo que dijeron los vecinos", comentó la regidora Marcela Dieck.

Por su parte, el regidor señaló que el problema son las formas en lo que se están llevando a cabo las cosas, pues dijo ya se había llegado a algo y se adelantaron a pesar de que se dice que el municipio está en concordancia, convivencia y comunicación con los vecinos.

"Se estaba llevando a unos arreglos, los cuales son parte de estos reglamentos pero no se había definido, faltaba ver la puntualidad, los espacios y sobre todo había un compromiso de seguimiento, estaban a mitad de platica cuando de repente el señor alcalde convoca a todos los ciclistas porque va a poner el nuevo reglamento de bicicletas, se está adelantando cuando todavía no ha terminado... muchos nos hablaron para quejarse porque se sintieron traicionados ", indicó el regidor Ernesto Chapa.

Sin embargo, la sindica Valeria Guerra señaló que a pesar de que se haya presentado el reglamento de igual forma se llevó a cabo la cita con los vecinos.

Asimismo, ambos regidores agregaron que se debería buscar otra área para no causar afectaciones en el parque.

"Tenemos que fomentarles dentro de la administración un área de montaña, de bajada en bicicleta, pero hay que saber en dónde podemos hacer eso, sin hacer esas afectaciones que estamos haciendo en una área verde pública que están cuidando los vecinos porque el mantenimiento se los deben a los vecinos en las mesas directas", mencionó el regidor.

"El que no respeta el medio ambiente no es responsable socialmente...si seguimos con el uso de bici en algunos años estos parques, bosques se van a secar... estoy a favor del ciclismo pero hay lugares, el ciclismo extremo puede dañar las raíces, los árboles", secundó la regidora Marcela.