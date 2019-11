Cuestionan a Fiscal por feminicidios e impunidad... y él pide más presupuesto

En su comparecencia ante el Congreso Local, el fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, fue cuestionado por los diputados por el alza en los delitos, particularmente los femincidios

Noticias de hoy - 13/11/2019 10:48 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

El fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, fue cuestionado por los diputados por el alza en los delitos, particularmente los feminicidios y la violencia familiar, pero en respuesta, él le pidió a los legisladores que le asignen mayor presupuesto en el 2020.

Durante su comparecencia ante el Congreso de Nuevo León por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el Fiscal General recibió reclamos por la impunidad, es decir, por los delitos que no se investigan, que no se persiguen y que no se castigan.

Él les recordó que este año, la Fiscalía tiene menos empleados, ya que desocupó a 153, y por eso pidió al Congreso mayor presupuesto para el nuevo año.

Invertir en tecnología de inteligencia, para nosotros es muy básico, dijo

El Fiscal, que tiene por obligación investigar los delitos, se quejó del recorte del presupuesto.

El año pasado la Procuraduría tenía autorizado un monto de 3 mil 222 millones y que disminuyó a 2 mil 973, cuando para nosotros lo mínimo que debieron de haber autorizado era de 3 mil 222 más la inflación que daba alrededor como 3 mil 377 millones, explicó.

Puede interesarte...

Y sentenció: si no hay más presupuesto, la sociedad pagará los platos rotos.

El que va a sufrir es la sociedad, porque si no tengo los elementos necesarios, un agente ministerial, un ministerio público o un perito para resolver en eficiencia y llevar al criminal ante las autoridades, va a andar suelto en la sociedad cometiendo delitos. y eso a quién perjudica, a la sociedad, sostuvo.

Los legisladores ofrecieron analizar el presupuesto que le asignarán para el próximo año.

El Fiscal General de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, confirmó que en Nuevo León sí hay más denuncias de violencia familiar porque hay más y mejores mecanismos para que las víctimas hagan las demandas, pero aseguró que no hay más casos.