Cubrebocas no impide el contagio de coronavirus: SSNL

Luego de que los regios, presas del pánico agotaran la existencia de cubrebocas de las farmacias de la urbe, la SSNL aclaró que el este producto es inutil contra el COVID-19

Por: Estrella Gracia

Ante el desabasto de cubre bocas y gel antibacterial, el Secretario de Salud, Manuel de la O, señaló que el uso de estos artículos no previene el contagio del coronavirus.

Indicó que no es necesarios que la población use el cubre bocas durante sus actividades diarias, pues la medida de prevención primordial es el lavado de manos con agua y jabón.

Vamos a seguir con todas las medidas de prevención que la más importante no es tanto el cubre bocas, no es tanto el gel antibacterial, la medida más importante para prevenir esta enfermedad es el lavado de manos. Eso no es correcto, no sirve de nada utilizar una mascarilla para andar en la calle, no previene, no previene de nada, dijo.

Es por ello que exhorto a la población a no entrar en pánico sino mantener las medidas de prevención necesarias.