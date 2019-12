Cristalean al menos 10 autos en plaza comercial de Monterrey

Redacción -

Un ciudadano identificado como Ricky Pérez denunció a través de su cuenta de Facebook haber sido víctima de la delincuencia, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada al poniente de Monterrey.

El hombre reportó que su auto fue cristaleado mientras acudió a cenar a uno de los restaurantes de la plaza Vía Puerta de Hierro.

"A las 11:00 pm me dirijo a mi carro que estaba estacionado en el N1 y me percato que me dieron un cristalazo en la parte trasera, donde fui víctima de robo abriendo mi cajuela y sacando mis pertenencias", escribió el usuario".

De acuerdo con el post de Facebook, el ciudadano publicó que fueron al menos diez vehículos los que fueron blanco de los delincuentes.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal para iniciar con las investigaciones.