Relata abuela de Ana Roberta que la niña no quería irse a vivir con su mamá

Monterrey. NL.- La pequeña de 3 años, vivió un tiempo con su abuelita Doña Martha en un domicilio de la calle Vallarta, en la colonia Fomerrey 4, en San Nicolás.

Sin embargo, su mamá Ana Karen, decidió llevar a la niña a vivir a la casa de su pareja sentimental.

Su abuelita relató que su nieta no quería irse.

"Yo la recuerdo muy bien a mi no me decía abuelita me decía 'abuela, abuela quédate conmigo' me decía. Yo la recuerdo muy bonito conviví mucho con ella", narró.

Ana Karen y su pareja Homero, padrastro de la niña, habitaron en otra vivienda ubicada a pocos metros de la casa de su abuela.

Ahí inició la pesadilla para Anita, quien lejos de recibir cariño y amor, recibía golpes y maltratos.

Aunque vecinos afirmaron que la menor era víctima de maltrato infantil, ninguna autoridad pudo intervenir para prevenir su trágica partida.

Personal de la Fiscalía del estado realizó un cateo en la casa donde se recolectaron indicios para esclarecer el crimen de la niña.

Se localizaron bolsas de plástico en color negro, un short, una blusa azul y una sábana de tela en color verde con manchas rojizas, al parecer sangre.

Aunque la pareja inventó la versión de un rapto de la menor, sus testimonios emitidos a los investigadores no fueron convincentes.

Y sus contradicciones habrían dado otro giro terminando por revelar que privaron de la vida a Anita y su cuerpo lo tiraron en un baldío.

De acuerdo a una fuente, este viernes serán presentados ante un juez de control donde se resolverá su situación jurídica en una audiencia.

Hasta hoy no se ha revelado quien de los dos cometió el crimen, ni el motivo que tuvieron para apagar la vida de una niña indefensa que solo quería ser feliz como cualquier otro niño.