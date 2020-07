Crecen sandías, tomates y melones en el río Santa Catarina

A lo largo de 45 kilómetros del Río Santa Catarina, existe fauna y flora, más de 300 especies que regulan el ecosistema de un pulmón que da vida y oxígeno en tiempos de pandemia

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Esta cuenca golpeada por huracanes y otros fenómenos representa un símbolo de una naturaleza viviente.

A lo largo de 45 kilómetros del Río Santa Catarina, existe fauna y flora, más de 300 especies que regulan el ecosistema de un pulmón que da vida y oxígeno en tiempos de pandemia.

Acompañamos en una expedición a integrantes de la asociación "Haz Que Suceda" sin imaginar lo que descubriríamos en una larga caminata cerca del puente atirantado.

A pesar de las tempestades, en este emblemático río, la naturaleza no se rinde ante una gran variedad de especies entre flora y fauna y su repertorio incluye también frutas y verduras.



Llegamos a este corazón formado de piedras, en el lecho del río y encontramos una planta de sandia.

Foto: Ernesto Ochoa



Hoy pudimos encontrarnos una pequeña sandia que representa no más que que nuestro río no se da por vencido sigue luchando por sobrevivir." explicó el activista Candelario Maldonado.Además de sandías , también se han localizado tomates y melones, algo que no se había descubierto en este afluente que sigue dando sorpresas.

Foto: Ernesto Ochoa

Además se ha convertido en un bosque de galería con árboles de más de 20 metros de altura.Sin embargo, este lugar se encuentra en peligro por las grandes cantidades de basura que abundan.Candelario Maldonado, presidente de " Haz que Suceda." ha descubierto frutas y verduras en el lecho del Río . " Hoy más que nunca el ser humano necesita reconciliarse con el planeta." " Y esta sería una oportunidad muy bonita para que el gobierno con un poquito de creatividad convoque a la sociedad a poder ser parte de este llamado a limpiar."Asociaciones Civiles como Haz Que Suceda buscan que este pulmón se pueda preservar y se convierta en un parque urbano con el propósito de cuidar el lugar donde vivimos....