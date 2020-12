Salud esclarecerá información de pacientes Covid-19 en NL para evitar confronta

Ante la petición del diputado federal, Santiago González, en la que solicita el registro de los contagios por Covid-19 que hay en la entidad, Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud dijo que responderá la información que requiere el legislador

| 01/12/2020 | ionicons-v5-c 18:19 | Rosalinda Tovar |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Ante la petición del diputado federal, Santiago González, en la que solicita el registro de los contagios por Covid-19 que hay en la entidad, Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud dijo que responderá la información que requiere el legislador.

En la rueda diaria de actualización, el funcionario subrayó que existe transparencia por lo que atenderán la demanda de González.

"La Secretaría de Salud hacemos un gran esfuerzo y trabajamos intensamente y pueden hacer todas las recomendaciones que ellos deseen", dijo.

"Los senadores y los diputados son nuestros representantes y nosotros les contestaremos la información que ellos deseen saber de la Secretaría, de los hospitales. Tenemos transparencia y les podemos informar", expuso.

De la O aprovechó para hacer un llamado a que el asunto no se politice, ya que no le gusta la confronta.

"No quiero que se politice el tema, nosotros nos dedicamos a cuidar la salud, a prevenir enfermedades y estamos enfocados en eso que es lo que debemos hacer y lo vamos a seguir haciendo"

"Si ellos requieren información con mucho gusto se los damos, hay una colaboración con los diputados y diputadas, senadores, no me gusta la confronta, no me gusta el pleito y no me voy a enganchar como se dice coloquialmente", concretó.