Buscan multar y arrestar tres días a quien no use cubrebocas

| 04/11/2020 | ionicons-v5-c 17:03 | Elizabeth Cruz |

MONTERREY.- Arresto de tres días, multas económicas y/o trabajo comunitario es lo que promoverá la bancada del PAN en el Congreso que se le aplique a quien no use cubrebocas en la vía pública o espacios donde hay más personas.

El coordinador de esa bancada, Carlos de la Fuente, anunció que el jueves propondrá reformas a la Ley General de Salud para establecer dichas medidas.

"Estamos preparando la iniciativa, el día de mañana la estaré preparando en la Oficialía de Partes para que el uso de cubreboca sea obligatorio"

Esta misma reforma ya se aprobó en estados como Sonora y Colima, dijo el panista.

Con esta iniciativa, se pretende homologar los reglamentos municipales, a fin de que se puedan aplicar sanciones administrativas que podrían ser de $800 a $900 pesos.

"Estamos planteando que pueda ser una falta administrativa, que a lo máximo puede ser 72 horas de cárcel o una multa administrativa que ponen los municipios. Así es como la estamos visualizando", detalló el albiazul.

Aunque la iniciativa aprobada en Sonora, no plantea una multa a los ciudadanos que contravengan con la Ley, el legislador argumentó que si no existe una sanción para los ciudadanos, no serviría de nada proponer la iniciativa.

"Si no hay una sanción, difícilmente va a funcionar una reglamentación, es por ello que ya estamos trabajando en la iniciativa pero vemos con muy buenos ojos", dijo.

La iniciativa será presentada ante la Oficialía de Partes y posteriormente se turnará a la Comisión correspondiente en donde será analizada y aprobada para que se suba al Pleno.