COVID-19 en Nuevo León: Hay tres personas fallecidas más por covid; cifras van en aumento

Foto: Especial

Por: Yaressi Ortega

Monterrey.- Las cifras en Nuevo León sobre fallecimiento de pacientes Covid 19, sigue aumentando al pasar a 54 en total, dado que de ayer para hoy se reportaron tres pacientes más que perdieron la vida.

De acuerdo con el secretario de Salud, Manuel de la O, se trata de tres mujeres de 64, 53 y 70 años de edad, que murieron tras complicarse su salud.

El primer caso que se reportó corresponde a una mujer de 64 años que falleció en un hospital privado, mientras que las otras dos víctimas se encontraban internadas en el IMSS, solo dos de ellas padecían enfermedades como obesidad e hipertensión.

Del total de fallecidos, 31 personas son adultos mayores de 60 años, mientras que20 se encuentran entre los 45 a 59 años y tres más en el grupo de 25 a 44 años de edad.

En tanto, la cifra de contagios subió a 1, 479 casos, de estos 94 se reportaron como nuevos, comentó De la O, que por día la cifra está subiendo cerca de cien casos situación que les preocupa.

El titular de salud, dijo que la curva no se está aplanando por lo que para finales de mes esperan algo desastroso, además dijo están realizando cada vez más pruebas.

De la O, señaló que de pacientes recuperados se encuentran 771, mientras que aún se encentran en recuperación 654 personas.

Entre los casos hospitalizados dijo el secretario se tienen 180 pacientes en hospitales siendo el 11 de marzo cuando se tuvo al primero, a poco más de dos meses, la cifra es muy distinta, además se informa que de esa cifra 127 están confirmados como pacientes covid y 53 como casos sospechosos.

Cabe destacar que entre los hospitalizados se encuentra una menos de 18 días de nacida que ingresó por una bronquiolitis que es la inflamación de las vías respiratorias y al realizarle la prueba de covid resultó positiva.

De la O, pidió a la población seguir quedándose en casa si no es necesario salir, dado que al ver las medidas de relajación y la gran cantidad de gente que anda en las calles, dijo los casos de contagiados irán en aumento, por lo que reitero seguir las medidas de higiene anunciadas y no salir de no ser necesario.