¿Cómo celebran la Navidad los coreanos en NL? Aquí te contamos

Contrario a lo que hacemos los regios en estas festividades decembrinas, Hyejin Park, coreana radicada en Nuevo León, cuenta la peculiar forma en que se celebra la Navidad en su país de origen

MONTERREY.- Para muchos coreanos, Nuevo León se ha convertido en su segundo hogar, ya sea porque han arribado a la ciudad por motivos de trabajo o por su cuenta, se han ido adaptando no solo en hablar nuestro idioma, sino en conocer la localidad e irse involucrado y conociendo las costumbres y tradiciones de los regios, una de ellas: la Navidad.

Aunque mucho se dice que en Corea del Sur no se celebra la Navidad, con el crecimiento de la práctica del cristianismo en dicho país, los coreanos han ido adoptado dicha celebración y tradición occidental con gran entusiasmo, aún más los coreanos que viven en una ciudad como Monterrey.

Y aunque sí celebran la Navidad, tienen una peculiar manera de hacerlo, y Hyejin Park, una coreana de 25 años de edad, que llegó a Monterrey hace dos años para dar clases de su idioma natal, nos cuenta más sobre sus tradiciones.

LA NAVIDAD PARA LOS COREANOS ES COMO UN SEGUNDO 'DÍA DE SAN VALENTÍN':

En México, no pueden faltar las posadas, las piñatas en forma de estrella, la figura del Niño Jesús en el nacimiento junto al árbol de Navidad y los regalos, todo en ambiente familiar, sin embargo en Corea, a pesar de que se considera un día célebre, lo material, es decir, los regalos, pasa a segundo plano.

Hyejin explicó que la Navidad en Corea se considera una época feliz, pero no se celebra, o mejor dicho, no se tiene mucha conciencia de la parte religiosa como en México u otros países Latinoamericanos. Sin embargo han ido adoptando el día festivo como un segundo 'Día de San Valentín'.

Pasear, ir de compras, cenas románticas, la Navidad en Corea se convierte en una gran cita, y una pesadilla para los solteros.

Se dice que los jóvenes coreanos que no tienen pareja y que ya se sienten un poco mayores para pasar las Navidades con sus padres, suelen juntarse en grupos de amigos para olvidar su "soltería y soledad".

"No hay una tradición o comida especial para celebrarla. Para nosotros los coreanos es un día normal, salimos con amigos o con nuestra pareja", comentó.

"Generalmente la gente sale al cine o a comer, se puede ver mucha gente en la calle, especialmente parejas. Muchas tiendas o restaurantes tienen descuentos y también hay eventos. Algunas personas dan regalos, aunque no es tan común", explicó.

¿QUÉ COMEN LOS COREANOS EN NAVIDAD?

Y aunque no comen romeritos, pavo o tamales en dicho día, ellos incluyen al día "festivo" alimentos como Bulgogi (carne de res a la parrilla), fideos y un pastel. Pero lo que más disfrutan hacer ese día, son los maratones de películas.

"Los mexicanos suelen estar en familia en sus hogares. Sin embargo, en Corea el 24 de diciembre es un día normal y el 25 mucha gente sale para sentirse feliz, por eso muchas tiendas están abiertas y el cine se llena", comentó.

Contó que ella en esta Navidad se la pasará con sus roomies (compañeros de vivienda). Harán una cena, beberán juntos y verán películas.

"Me gustaría salir y escuchar villancicos en la calle, aunque creo que todo está cerrado (por la pandemia)", agregó.

DIFERENCIAS ENTRE VIVIR EN MONTERREY Y COREA DEL SUR:

Hyejin, también ha contado a INFO7 su experiencia de vivir en Monterrey, acostumbrarse a transitar por las calles y sobre todo de enfrentar los tiempos de pandemia por Covid-19, lejos de su familia.

Aunque para los regios ya es "pan comido" dirigirse al Centro de Monterrey, parece que para los coreanos las distancias son muy largas, no hay suficientes paradas de transporte público y notan como es esencial tener un carro para dirigirse a los centros comerciales.

"En Corea, en casi todos los lugares existen muchas paradas de metro como de camión y son muy fáciles de encontrar. Es por ello que la gente suele usar mucho el transporte público y puedes ver mucha gente en las calles, las distancias son más cortas", dijo Hyejin.

Resaltó también, que una de las diferencias que ha notado entre México y Corea, es la manera de dirigirse a los adultos mayores.

"En Corea es muy importante hablar con respeto a las personas mayores", agregó.

HYEJIN, ASÍ HA SOBRELLEVADO LA PANDEMIA EN MONTERREY:

A pesar de que le gustaría salir a pasear o viajar a otros lugares, ante la pandemia le da miedo salir a la calle.

"Por lo regular casi siempre me quedo en casa, aunque llega un punto en que me gustaría salir e irme de viaje a otro lugar, pero después veo las noticias y hablan de cómo han incrementado los contagios y me da cierto miedo el salir y me cuido más", dijo.

"Nunca salgo de casa sin cubrebocas y trato de respetar la sana distancia. Me gustaría que la gente tuviera más conciencia de la situación y se quedaran en sus casas", expresó.

Hyejin, contó que mantiene contacto con su familia que se encuentra en Corea del Sur, y afortunadamente nadie de sus seres queridos se han contagiado de Covid-19.

DATO CURIOSO: LA MAYORÍA DE LOS COREANOS ¡SE PONEN NOMBRES MEXICANOS!

Hyejin, platicó que aquí en Monterrey es conocida como Lucía, pues la mayoría de los coreanos que viven aquí se ponen nombres mexicanos debido a que los regios no pueden pronunciar sus nombres.