Convocan a manifestación tras castración de oso 'cariñoso'

El próximo domingo vecinos el municipio de San Pedro se unirán para manifestarse por la castración y traslado del oso 'cariñoso' al estado de Chihuahua

| 14/08/2020 | ionicons-v5-c 10:09 | - Jesús Vargas |

Nuevo León.- La noticia indignó a un sector de la sociedad.

"La recomendación que hacemos en primera instancia es que no se tomen ese tipo de decisiones de manera intempestiva, segundo, que se escuchen más opiniones, creo que cuando se valoró el cuadro clínico no se tomaron todas las opiniones profesionales".

Enrique Burguete integrante del colectivo Pro Montaña, pidió que se investigue sí los responsables hicieron lo correcto en el manejo del ejemplar del oso negro que se encuentra en peligro de extinción.

"Para que se levante un proceso y se investigue las últimas consecuencias porque sino hacemos esto va a ser el inicio de muchas otras situaciones, quizás los osos puedan cambiar de actitud o sea un peligro pero hay que valorarlo con muchas opiniones profesionales".

Además piden que existan campañas de concientización para que los vecinos no dejen basura, ni den de comer a la fauna para evitar que estén cerca de la población.

"Hay un vacío de que autoridades tiene que tomar la iniciativa para los cursos de capacitación a los vecinos para que en ese sentido no saquen basuras en la noche, no les avienten manzanas, si ven a un oso nada más lo observen, no jueguen con él porque es un animal silvestre, salvaje".

La manifestación se realizará a las 11 de la mañana en la rotonda del Ángel que se localiza en el cruce de las avenidas Roberto Garza Sada y Jerónimo Siller en el municipio de San Pedro.