Construyen en zona De Las Privanzas; San Pedro aclara que no dio permiso

Pese a que San Pedro asegura no haber otorgado ningún permiso de construcción en el Fraccionamiento De Las Privanzas,cuarto sector, hay maquinaria laborando en una parte del cerro presuntamente con la finalidad de construir más casas o un nuevo acceso

| 23/12/2020 | ionicons-v5-c 13:34 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- Según un video difundido, se observa a una máquina desmontando un área verde.

Las obras, en el área conocida como Sendero de las Privanzas, estarían a cargo de varias empresas, por órdenes del grupo inmobiliario Viber.

Todo hace indicar que las constructoras carecen de permiso para laborar en el predio identificado con el numero catastral 11-015-095.

Inquietos por esos trabajos que se están ejecutando, un grupo de vecinos le solicitó al municipio sampetrino información sobre que tipo de construcción es y si tiene relación con la edificación de vivienda.

Los vecinos dudaron que haya un permiso.

Ellos tienen en su poder una carta fechada el 27 de noviembre del 2020 en el que un representante del grupo inmobiliario Viber, un ingeniero de nombre Oscar Eduardo Lozano Ferral, le otorga a diversas constructoras el acceso "suficiente y extenso" al predio para realizar una serie de estudios especializados para el polígono, entre ellos de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos, movilidad, impacto ambiental, técnico justificativo, geotécnico y de riesgo geológico y meteorológico.

Las empresas a las que se les da esa facultad son LC Infraestructura S.A.; Ecotono S.C.; Ingeniería y Calidad Bogotá S.A. de C.V.; y BASA Ingeniería y Proyectos Ambientales S.A. de C.V.

Sin embargo, para los vecinos ese oficio no constituye ningún permiso.

Por eso, pidieron información a la autoridad municipal.

En respuesta, el secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano del municipio, Javier Alberto De la Fuente García, les comunicó que en ese punto no hay ninguna solicitud para construir y que tampoco se ha otorgado ningún permiso.

En el oficio de contestación, fechado el 16 de diciembre de este año, el funcionario les especificó a los colonos lo siguiente:

"No existe ningún trámite en la propiedad, no se han dado citas de asesoría, ni tenemos registro de ningún tipo de interés para desarrollar esa zona. No existen licencias o permisos vigentes, caducos o en trámite para fraccionamiento o para vivienda de cualquier tipo".

Adicionalmente, el texto señala que:

"Según el artículo 339 del Reglamento de Zonificación y Usos de Suelo del municipio de San Pedro, no se podrán abrir nuevas vialidades que no se encuentren contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo urbano".

En el escrito, la autoridad municipal enumera cuáles son las restricciones para poder construir cualquier tipo de obra: no se puede construir en cañadas, en pendientes superiores al 45%, ni en la zona señalada como Parque Nacional Cumbres de Monterrey".

Y mientras la autoridad hace esas precisiones, los vecinos siguen con dudas y temores.