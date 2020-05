Consideran que ciclo escolar debió terminar en las aulas

Luz María Ortiz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar en Nuevo León, señaló que el estado y el país no está preparado para impartir una educación en línea, por lo cual el ciclo escolar debe terminar en las aulas y no a distancia, como lo anunció la Secretaría de Educación

Estrella Gracia

Luz María Ortíz Quintos, presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, señaló que no es sano seguir con las clases en línea, pues consideró que pueden regresar a los planteles con todas las medidas de higiene.

"Creo que si hubiera sido muy sano para los menores, para los jóvenes y para los adultos que se continuara ya con el regreso a clases a partir del primero de junio porque si por un lado estamos cuidando la salud física y por otro lado estamos descuidando la salud mental"

Explicó que hay casos donde la paciencia se ha terminado y termina por haber violencia familiar.

Además al irse reactivando la economía en algunos municipios los padres de familia regresaran a sus labores y los niños se quedarán solos.

"Es una olla de presión, vaya, ya no hay tanta paciencia, ya no hay tanta calma, tolerancia, dentro de los hogares, entonces es difícil, sabemos que también el tema de violencia familiar se ha incrementado, tener a todas las familias en esta situación y pensar en que los niños terminen el ciclo escolar en sus casas no es nada fácil"

Otro de las quejas de alumnos y padres de familia es que los maestros están encargando más tarea que cuando las clases eran presenciales.

"Finalmente quienes son afectados son ellos, los jóvenes y los niños que están saturados de material y que no entienden en muchas ocasiones porque los maestros se están limitando a mandar y a pedir sin explicar".

Por lo pronto la indicación oficial es que el ciclo terminará el próximo 17 de julio y será a distancia.