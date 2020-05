Confunden a la población por uso de cubrebocas

El uso de cubrebocas ha sido contradictorio entre las autoridades de Salud. Primero desestimaron su uso y ahora lo hacen obligatorio

Jesús Vargas

Una afirmación que hizo el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell en el sentido de que "el cubrebocas no es necesario", misma que aún circula en redes, genera todavía hoy confusión y contradicciones.

En una primera versión, expresada en su conferencia del 25 de marzo, López-Gatell dijo: "No es necesario que las personas utilicen cubre bocas en la vía pública, no es necesario; y no sólo no es necesario, ¡no es útil!".

Después, el funcionario dosificó su versión y dijo que en algunas situaciones podía ser "útil"; sin embargo, nunca lo ha reforzado como indispensable, y mucho menos como obligatorio, pese a la forma en que lo han manejado otros gobiernos y los propios comercios.

La propia OMS, en un principio, no recomendaba el uso del tapabocas. Ahora, tanto la OMS como varias naciones lo recomiendan fuertemente.

Sin embargo, el gobierno federal nunca ha dicho que es obligatorio, y muchos gobiernos locales sí lo han hecho, lo que habla de una contradicción entre autoridades.

El propio gobierno del Estado de Nuevo León ha cambiado su postura al respecto. Más recientemente, el secretario de salud estatal Manuel de la O no sólo lo recomienda sino que ha hecho obligatorio su uso.

Pero el 13 de marzo, en su conferencia diaria acotó: "El uso de cubrebocas no tiene ninguna utilidad en personas sanas, el cubrebocas tiene utilidad en médicos, enfermeras o personal de laboratorio, los químicos, que van a estar en contacto con el paciente".

Para colmo, muchos negocios, como los supermercados, han hecho obligatorio el uso de mascarilla para poder ingresar.

El problema es que todos estos cambios de opinión entre autoridades son proclives a generar grandes confusiones en la gente, ya que los videos que circulan en redes no mencionan fechas y no se sabe cuál es el más reciente.