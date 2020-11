Confirma CEDH riesgo de contagio en transporte público

A tres semanas de haber hecho una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se dio a conocer que sí se comete un riesgo de contagio por Covid-19 en el transporte público

| 28/11/2020 | ionicons-v5-c 18:50 | Elizaberth Cruz |

Tras haber realizado 40 brigadas de observación en diversas paradas de camiones, metro, ecovía, metrobús y transmetro, se confirmó que no se cumple la sana distancia ni desinfección de unidades.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), sostuvo una reunión con el organismo Redes Quinto Poder en la que se confirmó que no se están llevando a cabo las restricciones de sanidad, además de existir un riesgo de contagio por el nuevo coronavirus.

En entrevista, el activista Juan Manuel Ramos de Redes Quinto Poder, informó que en algunos puntos visitados no se cuenta con personal que vigile el uso correcto de cubreboca ni que se limite el acceso a las unidades de transporte, por lo cual se estaría violentando los derechos humanos a la salud de los usuarios.

"Al no poder llevar a cabo la sana distancia, se estaría violentando el derecho humano a la salud de los usuarios del transporte", indicó.

"También nos dijeron que en algunas estaciones de Metro y Ecovía sí hay personas que estén invitando a los usuarios a que usen bien el cubreboca y a otras no", afirmó el activista.

Añadió que incluso no existe una regularización en el tema de desinfección de los camiones y vagones, las cuales garanticen que se estén realizando estas acciones.

"No se pudo observar que haya una regularidad en el tema de sanitización de las unidades de Metrorrey, Ecovía y Transmetro. Ellos no pudieron documentar que se hiciera cada determinadas horas, al parecer no hay un protocolo" detalló Ramos.

Adelantó que están aguardando a que el procedimiento por parte de la Comisión concluya y así se pueda dar continuidad a las vías legales y que se quede sin efecto la queja.

"Ellos (CEDHNL) van a hacer un proceso para la queja y determinar si se están violando los derechos humanos; y nosotros con la información que tengamos vamos a ver las otras opciones de las vías legales, para garantizar el derecho de la salud de las personas usuarias del transporte público", explicó.

Asimismo, criticó que el Gobierno del Estado esté "dejando a su suerte" a los usuarios, pues "la mayoría de la población no tiene la oportunidad que tiene el Gobernador del Estado de ir en una camioneta espaciosa con chófer", continuó "y como la tiene el propio Secretario de Salud, Manuel de la O, o funcionarios de primer nivel. Ni siquiera tiene la oportunidad que hacer home office, tienen que salir a buscar el pan de cada día y arriesgarse al tema de la pandemia", concluyó

El pasado 4 de noviembre, el organismo puso una queja ante la Comisión para denunciar el mal manejo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, de la pandemia hacia con los usuarios del transporte público, quienes están expuestos a contraer la nueva enfermedad del Covid-19.