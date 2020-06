Confinamiento 'encierra' a economía de Nuevo León; recuperación será lenta

Foto: Archivo

Maquinaria y equipo y construcción, son los sectores que pierden mayor valor agregado, según muestra un análisis reciente

Por: Brenda Garza

NUEVO LEÓN.- Maquinaria y equipo y la construcción se colocan como los dos sectores de Nuevo León cuyo valor agregado se ha visto más mermado ante el paso de la pandemia por el COVID-19, al registrar contracciones de 23% y 19%, respectivamente.

Durante la conferencia virtual "La economía de Nuevo León y México ante el Covid-19: impactos y perspectivas", organizada por la Facultad de Economía de la UANL, expertos en la materia afirmaron que otros rubros ampliamente afectados por este escenario son transporte y productos metálicos, con un impacto de 10% y 9 por ciento.

En empleos se impacta a por lo menos 850,000 trabajadores, incluyendo todos los sectores productivos.

En el evento moderado por el director de dicha institución, Raymundo Galán, se informó que a nivel nacional el mayor impacto se ha registrado en la construcción, con un 17 por ciento.

Al presentar los resultados de un análisis reciente, Joana Chapa, directora del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), consideró que algo que marcó la diferencia fue que se segmentaron las actividades en esenciales y no esenciales desde el pasado 30 de marzo, lo que complicó la operación de miles de empresas.

"Este impacto económico no tiene precedentes. Las actividades esenciales aportan el 36% del valor agregado y representan el 47% de la población ocupada en Nuevo León.

Sin embargo como esenciales y que (su paro de actividades) fue de 100% destacan automotriz, cerveza, transporte aéreo, entretenimiento, restaurantes, hoteles y trabajo domestico", dijo.

En opinión del economista,Everardo Elizondo, la recuperación de la economía mexicana tras el paso del COVID-19 será un proceso más lento con relación a Estados Unidos y Europa.

"La economía mexicana no es tan flexible, además, el clima de la inversión no ha sido precisamente el más preciso", afirmó

En la recta final de esta conferencia, el ex Secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, comentó que no se puede comparar a México con lo que está ocurriendo en otros países, pues afirmó que a nivel nacional no hay "quien se puede dar el lujo de quedarse en casa".

Lamentablemente, apuntó, "hay vidas que dependen claramente de los empleos que se están perdiendo".

Al señalar que la situación actual derivado de la pandemia y la ausencia de una política contracíclica está generando impactos claros en las cadenas de valor, enfatizó que es "una fortuna que el T-MEC se implemente a partir de 1 de julio", ya que eso ayudará a reactivar e impulsar el crecimiento de las economías que lo integran.