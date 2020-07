Definirán el 4 de agosto situación legal de acusado de atropellar a Cristina Serna

Será hasta el próximo 4 de agosto cuando se resuelva la situación jurídica de James Cándido Jacuzzi Andersen presunto conductor que arrollara y diera muerte a la ciclista Cristina Serna Ramírez, en el municipio de San Pedro

INFO7

Por: Fernando Escobedo

Este jueves 30 de julio estaba programada una audiencia con la juez de control en el Palacio de Justicia, sin embargo, James Cándido Jacuzzi Andersen no se presentó, lo hizo vía video conferencia.

En las afueras de este recinto se encontraban decenas de ciclistas en apoyo a la familia, mientras que los padres de Cristina esperaban sentados en una banca.

Aunque la defensa de la hoy occisa pedía una medida cautelar, la juez no encontró elementos suficientes a pesar de que la camioneta no contaba con seguro y él no cuenta con un domicilio fijo, ya que en el que está, es rentado, y su contrato terminó hace un año y eso sin pensar en la demanda que tiene en los Estados Unidos por incumplimiento de una pensión alimenticia de más de 150 mil dólares.

La defensa de Jacuzzi Andersen solicitó 144 horas más a la juez de Control para que resuelva su situación jurídica.

La madre de la hoy occisa hizo un llamado a que se haga justicia por la muerte de su hija.