Conductor de Uber denuncia a elementos de la AET

Por: Rosalinda Tovar





La ´guerra´ entre los inspectores de la Agencia Estatal de Transporte parece no tener fin.

Este jueves, un conductor de Uber denunció mediante un vídeo que oficiales de la dependencia, quisieron retirarle el vehículo, pese a que no estaba trabajando.

En el vídeo, se puede escuchar el diálogo que mantiene el inspector que insiste en revisar la unidad, argumentando que como ya estaba registrado en la plataforma de uber, el vehículo ya pertenecía a la AET.

"Yo tengo la aplicación, pero el vehículo no está registrado", mencionaba el conductor.

"Aunque no estés trabajando, es como los taxis, a los taxis aunque no estén trabajando, no estas trabajando pero traes un vehículo que se considera de alquiler", respondió el inspector de la AET.

Posteriormente, el agente orientó al chófer a que si no quería tener más problemas se diera de baja, ya que de lo contrario estaría sujeto a que lo pararan nuevamente para inspeccionarlo, además que fue poco claro al pretender informar si podía o no mover el vehículo, aunque no fuera para fines de servicio.

"El vehículo tiene que aplicar ya, el vehículo ya está afiliado a uber si no dalo de baja y ya no lo trabajes y no tengas problemas", dijo.

"Lo puedes mover, pero no trabajarlo", enseguida el conductor pregunta si entonces puede circular aunque no haya completado el registro que pide la AET a lo que responde "Mientras no se dé el proceso completo no", aseguró el inspector.

Finalmente, ante la no aceptación del chófer en una revisión, el agente ´amenaza´ con retirar el vehículo "si no se quieren alinear al transporte es su problema, y si lo vuelvo a ver se lo voy a quitar", se escucha en el vídeo.