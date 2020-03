Conductor atropella a perro y se retira sin detenerse en Guadalupe

De acuerdo con la denunciante los hechos ocurrieron en la colonia Tres Caminos

Por: Redacción Web

Una mujer denunció a través de sus redes sociales el presunto atropello intencional de su mascota y compartió los videos del momento.

De acuerdo con la mujer los hechos ocurrieron en calles de la colonia Tres Caminos en el municipio de Guadalupe.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que un automóvil en color amarillo avanza por la calle y en otro momento sale un pequeño perro por un lado de la calle y frente a otro vehículo que estaba estacionado.

De acuerdo con las imágenes del video, el vehículo amarillo baja su velocidad y presuntamente se detiene, justo enfrente queda también el perro, sin embargo, el automóvil avanza y pasa por encima del perro.

El conductor del vehículo continúa su camino hasta que desaparece de la escena del video.

Mientras tanto un menor de edad se ve en la imagen que va y recoge al perro atropellado y se lo lleva a su casa.

La denunciante refiere que se trataba de su mascota, misma que se había salido de su casa y por ello el niño había ido por el para llevarlo de regreso a su casa.

La mujer resaltó que el pequeño quedó asustado tras presenciar los hechos.

Hasta el momento la mujer no ha confirmado el fallecimiento de su mascota o su condición de salud.

Aunque la mayoría de las reacciones a la publicación de la mujer lamentaban los hechos, otros usuarios consideraron que la mujer tenía la culpa por no cuidar que no se saliera su perro, incluso hubo otros quienes defendieron al conductor del vehículo y aseguraron que no atropelló al perro intencionalmente, sino que no lo vio.