Con vestido y picahielo clavado en el pecho encuentran a hombre sin vida en García

Portando un vestido y con un picahielo clavado en el pecho fue como localizaron el cuerpo de un hombre en un lote baldío de la colonia Praderas de Lincoln, en el municipio de García

| 03/09/2020 | ionicons-v5-c 09:31 | - Fernando Escobedo |

Los hechos se registraron en un despoblado ubicado sobre la avenida prolongación Hidalgo hasta donde arribaron los elementos policiacos.

Según las primeras investigaciones el hombre que fue encontrado sin vida vestía prendas femeninas y traía clavado un picahielo en el pecho por lo que elementos de la Policía Ministerial manejan varias lineas de investigación.



Según los vecinos del sector no escucharon nada durante la noche del martes y madrugada de este miércoles y no fue hasta que amaneció cuando se percataron del cuerpo de este hombre a quien dejaron con las piernas y brazos cruzados.



En un principio se manejó que se trataba de una mujer ya que traía un vestido, sin embargo a la llegada de la policía investigadora se percataron que la persona sin vida era del sexo masculino.



En el lugar no se logró identificar al occiso por lo que fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la necropsia de ley.