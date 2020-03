Con retén, impiden entrada de foráneos a Rayones, N.L.; CEDH hace llamado

Un automovilista captó el retén impuesto en la entrada del municipio; argumentan, es medida contra el coronavirus

INFO7

Por: Carlos Campos

Rayones, Nuevo León, presuntamente ha colocado filtros en los accesos a su municipio para impedir la entrada de personas que no sean habitantes del lugar, la medida tiene como objetivo evitar contagios de COVID-19.

Así lo muestra un video grabado por una persona que, por cuestiones de trabajo, pretendía ingresar al municipio.

"Esto es en serio, aquí está el retén y no están dejando pasar a nadie, vengas de donde vengas, tengas casa o no tengas casa acá, no hay entrada para Rayones.

"Regresaron a 60 ayer", menciona el afectado.

Al respecto la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un comunicado donde pide a los municipios evitar acciones que violen el derecho al libre tránsito, al trabajo, salud, entre otros.