Compran papás útiles escolares... por si acaso

Padres de familia acudieron a comprar útiles escolares para el regreso a clases, pese a que la Secretaría de Educación ya dijo que no exigirá surtir listas para el nuevo ciclo que será mediante clases en la televisión

| 14/08/2020 | ionicons-v5-c 15:32 | - Olivia Martínez |

Nuevo León.- Dicen que los ciudadanos precavidos valen por dos.

Y eso es precisamente la virtud que tienen los padres de familia regios.

El miércoles, el gobierno estatal de Nuevo León dijo que analizaba que el regreso a clases fuera presencial, es decir, que los alumnos volvieran a las aulas, pese a la pandemia.

Pero el jueves, la misma autoridad rectificó y anunció que siempre no.

Ayer, la autoridad estatal aclaró que, debido a que las clases serán en la televisión, no se exigirá surtir la lista de útiles escolares, pero mamás y papás ya no saben si creer o no, por eso mejor acudieron a comprar lo útiles más esenciales.

Los papás prefirieron adelantarse, no vaya a ser que la autoridad dé otro revés.

Y es que no quieren llevarse sorpresas de ultimo momento.

Como quiera, los padres de familia demuestran que vale más ser precavidos.