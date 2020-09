Compran auto en lote y a los pocos días comienzan a fallar

Un grupo de personas denunciaron un lote de autos por fraude con montos que van desde los 35 mil hasta los 137 mil pesos

| 24/09/2020 | ionicons-v5-c 07:05 | - Estrella Gracia |

Nuevo León.- El lote está ubicado en la calle Borraja, de la colonia Mirasol, en Monterrey, pero cuentan con otros dos lotes en las colonias San Jorge y Buenos Aires.

En dos de los casos, los afectados dieron el enganche y se llevaron sus vehículos para seguirlos pagando bajo financiamiento, pero a escasos días de haberlo comprado comenzó a fallar.

"A los dos días me falló la transmisión y fui y se los regresé y me dicen ok, déjanoslo aquí y a los 15 días que me dijeron que fuera ya lo habían vendido el mueble, entonces yo dejé 60 mil y luego les lleve un pagaré de 10 mil pesos y ni los 70 mil pesos me quieren regresar, ni el mueble", comentó uno de los afectados.

Otra de las afectadas denunció que nunca le entregaron los documentos de la camioneta que compró y finalmente se la quitaron sin regresarle su dinero.

"Al siguiente día hablo para recogerlo y me dice que no, que jurídico ya no quiere arreglar así que me van a regresar un porcentaje, pasa un mes nunca me regresaron el porcentaje, luego ya me dijeron que me van a dar un carro, total ni carro ni porcentaje, yo perdí 137 mil pesos".

te puede interesar Lloran de coraje e impotencia tras saqueo a kínder donde van sus hijos

En el último de los casos el cliente iba al corriente con sus pagos y sin motivo alguno fueron por su camioneta un día en la madrugada y le dijeron que acudiera a las oficinas a arreglar la situación, cosas que nunca sucedió.

"Un día a las 3 de la mañana fueron por mi camioneta a mi casa, sin avisarme que iban a ir a recogerla, entonces en ese día mi mamá salió a decir que porqué se estaban llevando nuestra camioneta si no la debíamos o sea la estábamos pagando mes con mes, entonces solo el muchacho lo que nos dijo es que acudiéramos a donde la habíamos comprado a que arregláramos".

El establecimiento no cuenta con una razón social visible y pese a que abren a las 10 de la mañana este miércoles no lo hicieron.

Por uno de los accesos se puede observar que en el interior tienen varios vehículos estacionados, entre ellos una grúa.

Todos lo afectados ya interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, por lo que pidieron celeridad en el proceso, ya que hay personas que tiene dos años con el problema,