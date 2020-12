Comparten el recalentado y viven el verdadero significado de la Navidad

Dicen que después de la cena de Noche Buena, solo hay algo mejor: el recalentado y si es de tamales, mucho mejor

28/12/2020 - Olivia Martínez

Nuevo León.- Tras la cena del 24 de diciembre, a estos tamales les tocó su segunda vuelta en la estufa, y así la masa y demás ingredientes adquirieron un sabor extraordinario.

Integrantes de la comunidad católica de la Parroquia de San Ignacio de Loyola, en la colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey, se reunieron para el recalentado.

El padre Armando Padrón Corral fue el primero en recalentarlos.

Pero estos no son tamales ordinarios, no: son tamales vegetarianos, para no pecar con tantas calorías.

El presbítero y los ministros de comunión que apoyan a la Iglesia dieron gracias.

Luego, vino lo más fácil: a comer.

Junto con el padre, en la mesa convivieron Cecilia Vázquez, María Guadalupe López de Alfaro, José Luis Alfaro Lopez, Isabel Ramírez y Arcadia Ramón.

Así se vivió el verdadero sentido de la Navidad: conmemorar el nacimiento de Jesucristo, amar al prójimo y compartir.

El recalentado fue el pretexto para la unidad.

Y qué caray: los tamales no podían faltar.