¿Cómo afecta un mal ambiente laboral en los trabajadores?

Por: Carlos Campos





De acuerdo con el jefe del Departamento de Psicología Social y Laboral de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Víctor Ibarra González, son al menos tres las repercusiones más graves de un ambiente de trabajo adverso:

1.- Estrés: puede ser psicológico, cuando el empleado pierde el interés por el trabajo, desencadenándose fatiga laboral, ausencia, rotación y falta en el cumplimiento de los objetivos. También puede ser fisiológico, con la presencia de insomnio, adicción al tabaco o al alcohol. Asimismo, esta problemática afecta al entorno familiar y las relaciones sociales del empleado.

2.- Carga mental: los empleados están saturados mentalmente y pierden la satisfacción por sus actividades laborales. Se descuida el compromiso de seguir en el trabajo.

3.- Acoso laboral: esta situación es más grave debido a que los acosadores buscan destruir mentalmente a la víctima empezando por rumores como "ya no trabaja bien", "no lo quiere hacer", "le va mal", entre otros. Este rumor se convierte en "verdad" (chisme) cuando no es cierto, y a partir de aquí la víctima no sabe cómo actuar debido a que no conoce qué está pasando. Si esta problemática no se atiende de inmediato, lo más sano es que el empleado acosado renuncie a su trabajo, o lo más grave, que entre en depresión e intente suicidarse o lo haga.

El especialista indica que una queja de un empleado sobre una situación o un compañero es suficiente para que se encienda un foco de alerta y se atienda el problema.

"Si en la empresa hay 100 trabajadores y uno solo se queja de algo o alguien, hay que poner atención. Cuando esto pasa los jefes o líderes tienen que entender que existe una dolencia o un área de oportunidad en la organización.

"Ya que se haya detectado la problemática, entonces pueden pedir apoyo a un consultor externo del ramo laboral para que realice un diagnóstico de lo que pasa e implementar estrategias de cambio. Es importante que los altos mandos estén involucrados en el cambio, porque si no, la situación no cambiará nada", amplió el especialista de la Facultad de Psicología de la UANL.