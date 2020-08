Por 'cochinos', ahora podrían cobrar en el río Ramos

Foto: Especial

La alcaldesa de Allende no señaló desde cuando empezarán los cobros; sin embargo, dio a conocer que ya están preparando un Plan de Protección para el río

| 19/08/2020 | ionicons-v5-c 19:03 | - Andrea Rodríguez |

Allende.- Debido a que es una gran cantidad de basura la que dejan los ciudadanos que acuden al Río Ramos, la alcaldesa de Allende, Patricia Salazar, señaló que cambiarán la estrategia y cobrarán la entrada al río.

Pues indicó que ante la problemática de la basura no se dan abasto para levantar todos los residuos que se quedan en los alrededores del río.

"He tenido muchas quejas y me han llegado muchas fotografías de la basura que dejó la gente que vino esta semana al río, es una lástima, la gente de ecología no ha dejado de trabajar, desde el lunes han estado recogiendo basura y no nos damos abasto con la cantidad de basura que dejaron.

"Vamos a cambiar la estrategia, vamos a generar un cobro en la entrada para poder que nos dé para recoger toda esta cantidad de basura, por un lado, y por otro lado sancionar a quien deja basura en el río Ramos", mencionó la alcaldesa.

Asimismo, la edil hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien el mal uso de vehículos en el Río Ramos.

"Ayúdenos... para poder tener y conservar este hermoso paraje que la naturaleza nos ha prestado", indicó Salazar.