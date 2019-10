Clausuran La Siberia tras hallarles problemas con facturas

Por: Iram Hernández





Debido a que se les detectaron anomalías en la expedición de facturas electrónicas a sus clientes, el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda (SAT) clausuró El restaurante La Siberia ubicado en el centro de Monterrey.

La sucursal con varias décadas de operar aparentemente fue denunciada por algunos clientes que al realizar el proceso de facturación se percataron que estás "no eran buenas" por lo que le fueron colocados los sellos, aunque no se ha especificado que sea de manera definitiva.

El establecimiento se ubica sobre la calle Colegio Civil, entre Reforma y Francisco I. Madero, en el centro de Monterrey, lo que sorprendió a algunos clientes que acudían a comprar alimentos.

De acuerdo a clientes y a trabajadores de negocios aledaños desde en la mañana los trabajadores no asistieron y estaba cerrado al público el lugar.

Asimismo, se informó que al filo del mediodía que personal de la Fiscalía General de la República (FGE) instaló tres sellos de clausura: “Por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes las facturas electrónicas, o expedirlas sin que cumplan requisitos fiscales”, señalan los sellos de clausura.

Hasta el momento se desconoce si esta clausura será de forma definitiva o temporal. Está ha sido una de las acciones directas de parte del SAT dentro del combate a las irregularidades y a los denominados "factureros".