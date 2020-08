Clausura Secretaría de Salud 11 restaurantes durante el fin de semana

Tras darse a conocer la clausura de 11 restaurantes, la Secretaría de Salud reiteró que continuarán con los operativos a establecimientos que no cumplan los protocolos de higiene impuesto por la dependencia

31/08/2020 - Elizabeth Cruz

Durante la rueda de prensa diaria de actualizaciones del Covid-19, Manuel de la O, informó que fue un total de 11 y no nueve restaurantes bar, que fueron clausurados este viernes por presuntamente tener aglomeraciones, no cerrar en el horario acordado y no acatar las medidas preventivas.

Nuevamente, de la O no ha especificado el monto real de las sanciones, pues se basan en la cantidad de personas que tenía el local y varía en cada restaurante.

Asimismo, amagó con continuar con estos operativos.

"Acordamos que era hasta las 10 de la noche y después de las 10 de la noche, los restaurantes iban a tener solamente servicio para llevar; no cumplieron y no han cumplido con eso, y obviamente serán sancionados, y van a continuar los operativos. Si no cumplen, no se va a reactivar la economía", dijo el titular de Salud.



Los restaurantes que fueron cerrados son: Wings Army, Tecolote, Cervecería Chapultepec, Señor Mostacho, Wings Stop, Billares 8, Las Palapas, Maverick, entre otros.

El 13 de agosto la Secretaría de Salud anunció que se autorizaba la reactivación en establecimientos de este giro; bajo la condición de estar al 30 % de su capacidad y con atención a clientes hasta las 10:00 de la noche. Desde ese entonces la dependencia ha clausurado un total de 17 restaurantes por estas presuntas faltas de cumplimiento de horario.