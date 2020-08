Clases virtuales ¿Agobiantes o prometedoras? Mira las opiniones de los padres de familia

Foto: Web

Padres de familia sienten que han gastado más durante este ciclo escolar al invertir en nuevos apartaos electrónicos, en lugar de comprar mochilas, uniformes y algunos útiles escolares

| 25/08/2020 | ionicons-v5-c 20:24 | Sharai Rocha |

MONTERREY.- El estrés y las confusiones que vivieron los padres de familia durante los primeros días de clases con el nuevo modelo educativo en línea "Aprende en casa II", ha provocado que algunos expresaren que prefieren que sus hijos acudan a las escuelas de manera presencial.

Hay opiniones divididas entre los padres de familia, pues hay quienes ven como una ventaja estudiar desde casa para estar presentes con sus hijos y también para seguirlos manteniendo resguardados por la contingencia sanitaria, sin embargo otros han expresado que la Secretaría de Educación Pública (SEP), no pensó en las posibilidades económicas de la mayoría de los estudiantes, pues no todos cuentan con las herramientas suficientes para estudiar a distancia y en algunos casos, los padres no pueden estar con sus hijos debido a sus trabajos.

Tal es el caso de una madre de familia que tiene tres hijos: uno en primaria, uno en secundaria y una en la Universidad.

Comenta que en torno al contenido que se está transmitiendo por televisión, lo considera muy bien y la manera de explicar de los conductores, así como los temas.

"Lo malo de esta manera de estudio es la inversión que se está haciendo con respecto a clases en línea, como yo que tengo tres hijos. Los tres estén en turno matutino y solo hay una computadora en la casa y hay algunos maestros que piden que se conecten en zoom o classroom al mismo tiempo que el otro está en clases en Teams", comentó la madre de familia.

Otra mami que también tiene tres hijos pero de menor rango de edad, dijo que ella prefiere que sus hijos acudan a clases presenciales, pues ella notó que los maestros batallan más para la interacción con los alumnos vía zoom.

"Yo prefiero que vaya a la escuela. La maestra no puede controlar a los niños así (en línea). Estaba viendo y los niños abrían el micrófono e interrumpían a la maestra", comentó.

Expresó que su dificultad va más allá a tener que tener varios aparatos electrónicos para que sus niños estudien, pues dice que a parte tiene una bebé.

"Yo se que hay repeticiones (de las clases), pero ya es tarde. A parte tengo que ayudarlos con las tareas y atender a la bebé", dijo.

Faltó capacitar con tiempo a padres de familia

Por su parte Victoria Galván, maestra de educación primaria, contó en entrevista que lo que faltó por parte de Secretaría de Educación Pública, fue una capacitación previa para los padres de familia para así evitar mucha dudas en los primeros días de clases.

Así mismo habló de las ventajas y desventajas que tienen como docentes con el nuevo modelo educativo.

"Bueno las ventajas serían que los maestros adquirimos más disciplinas, más iniciativa y más creatividad. Las desventajas que es necesario la capacitación continua, por lo que se tiene que invertir recursos (tiempo y dinero) en ello", dijo.

"Por supuesto que no pensó en todo (la SEP) se le olvidaron los más vulnerables, los que no tienen acceso a ningún tipo de tecnología", mencionó. "Hay a quienes también se les dificulta o le temen a la tecnología", agregó.

Expresó también que algunos padres y madres de familias se encuentran molestos por tener que ser ellos o ellas quienes tengan que estar al tanto de las clases.

Padres de familia sienten que gastaron más en este ciclo escolar

A diferencia de otros años, los padres de familia buscaron lo esencial como libretas, lápices, borradores y hojas para el regreso a clases. Y aunque no se vieron con la necesidad de comprar mochilas, uniformes y algunos útiles escolares, estos fueron reemplazados por nuevos equipo de computo, entre otros aparatos inteligentes, así como contratación de servicios WIFI, por lo que no notaron reflejado algún tipo de ahorro, si no que sientes que gastaron más.

"Yo tuve que comprar una computadora y mandar arreglar una televisión para que mis dos hijos vean las clases y también estén al contacto con sus maestros. Aún así, estamos pensando comprar otra computadora porque no nos damos abasto, es más gasto que en otros años sin duda", comentó una madre de familia.