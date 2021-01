Clara Luz Flores interpondrá denuncia por violencia política

Debido a que han intentando realizar en varias ocasiones noticias falsas en su contra, la candidata a la gubernatura, Clara Luz Flores Carrales, señaló que interpondrá una denuncia por violencia política

| 26/01/2021 | ionicons-v5-c 13:59 | Andrea Rodríguez |

Nuevo León.- Clara Luz Flores señaló que en varias ocasiones han intentado realizar noticias sobre que ya se aplicó la vacuna contra el Covid, lo cual dijo es falso.

"Definitivamente tiene que ver con un adversario, hizo la modificación del tuit diciendo que yo ya me había vacunado... es parte de la guerra sucia, voy a ampliar la denuncia, hoy mismo presento la ampliación de la denuncia, porque esto está determinado en la ley ahora como violencia política y parece que así se la quieren llevar quienes tienen miedo", apuntó la candidata.

Uno de los actos más recientes fue el montaje que le hicieron a un tuit que realizó tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía Covid, la candidata había señalado que debido a que ya le había dado Covid tenía anticuerpos pero al editar la publicación le pusieron que la candidata ya se había vacunado.

La candidata señaló que un hecho similar se había presentado hace un mes y medio y aclaro también ya presentó una denuncia ante esta situación.

"Hace ya algún mes, un mes y medio, unas personas, que ya puse la denuncia correspondiente, hicieron de una foto pública mía, donde me estaban sacando sangre precisamente para anticuerpos, que me estaba vacunando cuando llegaron las vacunas a México... en ningún momento yo puse que estaba vacunada, no lo puse porque no estoy vacunada", agregó Flores Carrales.

La candidata señaló que este tipos de actos se trata de una guerra sucia pues ella no se vacunará porque no piensa quitarle lugar a las personas vulnerables.

"No me vacunaré porque no soy del grupo de riesgo, no tengo ninguna comorbilidad, mi edad no es de las que podamos vacunarnos... no creo que sea correcto que le quite un lugar a quien tenga una vulnerabilidad, es un tema ético", agregó.