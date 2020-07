Clara Luz Flores donará plasma para pacientes con Covid-19

La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, se está practicando los análisis correspondientes para determinar si es candidata para donar plasma a pacientes con Covid-19, de ser así aseguró que lo hará

Por: Estrella Gracia

Tras confirmar que salió del virus que adquirió, comenzó a realizarse los estudios necesarios.

Informó que además estarán practicando pruebas de Covid-19 a los empleados que estén más expuestos como policías, Protección Civil, Transito y Servicios Públicos.

"Definitivamente vimos y vemos que hay una diferencia abismal entre los pacientes que son tratados con plasma y los pacientes que no y digo que vemos porque en lo particular uno de los muchachos del equipo tuvo la fortuna de que había plasma en el hospital en el momento en el que él llegó y al tercer día que se le aplicó el plasma pudo deja el hospital; otro de los muchachos no tuvo la fortuna de que hubiera plasma en el hospital y duró en el hospital 15 días y a punto de ser intubado", expresó la alcaldesa Clara Luz Flores.