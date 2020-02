Clara Luz asegura que desde donde esté seguirá trabajando por aportarle valor a NL

Por: Andrea Rodríguez

La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, luego de su renuncia a la militancia del PRI, señaló que para ella sigue continuar trabajando desde donde quiera que esté para aportar valor al estado.

"Desde dónde esté, desde donde estoy, desde donde estaré seguiré trabajando por aportarle valor a Nuevo León y al municipio de Escobedo, como lo he hecho desde la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, desde los diferentes encargos y organizaciones en las que pueda participar", comentó la alcaldesa en rueda de prensa.

Como lo había mencionado en su carta de renuncia, la edil señaló que su salida se dio por la evolución que fue teniendo el partido.

"El PRI ha tenido una evolución que no es compatible con mi manera de pensar, de lo que se debe de hacer como servidores públicos y bueno pues cambió esa dirección por eso yo tomé esa decisión.

"Creo que una de las cosas que pudo haber tenido el PRI es que dejó de empezar a incluir opiniones y necesidades de todas las personas que pertenecían a su partido", apuntó.

Ante su salida, no descartó que esté interesada en la gubernatura del estado, pero dijo aún no hay partido por el cual piense contender, sin embargo, mencionó que ya ha tenido acercamientos de diferentes partidos.

"Para mí sería un honor el cargo de la gubernatura pero no tengo ninguna propuesta oficial por parte de Morena...He tenido platicas, no nada más con Morena, ha habido algunos otros partidos que se han acercado, pero no he tenido ningún acercamiento oficial", agregó Clara Luz.