Ante cierre de restaurantes los fines de semana, 'hay meseros que andan vendiendo aguas'

Los meseros son los que más han sufrido ante la medida por los cierres de fin de semana, ya que era cuando obtenían casi el 70% de sus ganancias

Nuevo León.- Fermín Hernández, mesero del restaurante sampetrino La Buena Barra, ganaba anteriormente $8,000 pesos a la semana de los que $5,000 eran sólo del fin de semana, pues era cuando mejor le iba con las propinas.

Actualmente, sólo saca $2,000 pesos con todo y sueldo.

“El sábado y domingo sólo hay pedidos para llevar, no se vende lo que realmente debería ser, si ha bajado en un 70% fácil lo que ganábamos”, comentó.

“Ahorita yo he platicado con mis compañeros, a veces sale contraproducente ir a trabajar porque gastan gasolina o a veces se tienen que transportar en taxi y dicen que ‘pagas el transporte o comes en la casa’, en sí los ingresos bajaron bastante”, señaló.

Agregó que aunque los mismos empresarios han tratado de apoyar, están conscientes que al mantenerse estos cierres, no se cuentan con los ingresos necesarios para seguir ayudando a todos los empleados que dependen de este ingreso.

Por cierres, empleados casi sin ganancias

Otro caso más es el de Francisco Rivera, mesero en el centro social Atlantis, ubicado en el sector San Jerónimo, en Monterrey.

Este trabajador tenía anteriormente un ingreso de $500 pesos entre semana y $1,500 el fin de semana, pero como el decreto del 3 de julio también prohíbe los eventos, su ingreso cayó en una tercera parte.

“Yo soy mesero de bodas, eventos, reuniones, ha estado muy difícil porque uno tiene una fuente de ingresos en ese rubro y ahorita se te está secando, no hay nada, hay meseros que andan vendiendo aguas”, dijo.

Rivera también iba a trabajar a otros salones o residencias privadas, pero el decreto también prohíbe esas actividades.

“Si me trabajaba en San Pedro, me tocaba de $700 pesos el evento más la propina que eran hasta $1,000 y ahí yo me alivianaba bastante, eran menos horas y menos castigado el tiempo en fin de semana y entre semana solo era lo del evento, pero ahora ya no podemos trabajar los fines de semana”, apuntó.

Ahora para salir adelante mencionó que está dedicado a la venta de donas, negocio que anteriormente lo practicaba solo dos veces por semana, ya que aseguró que las propinas triplican lo que obtiene del pan.

Según la Canirac, de 150,000 plazas que generaba el sector, ya desaparecieron 50,000.