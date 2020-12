Cierre del Showcenter carece de sustento legal: expertos

El pasado sábado la dependencia que encabeza Manuel De la O Cavazos canceló una boda en el citado recinto de eventos, propiedad de Grupo Inmobiliario Monterrey, y el domingo anunció la suspensión definitiva del negocio, así como la imposición de una multa por $1.5 millones de pesos.

Al respecto, el abogado y exdiputado local Enrique Barrios explicó que antes de realizar una clausura de algún lugar primero se tiene que hacer una audiencia, pues así está marcado en la Constitución, por lo que dijo la forma en que lo llevó a cabo la Secretaría de Salud es irregular, pues cancelaron el sitio el mismo día del evento, sin realizar alguna audiencia.

"No les dieron derecho de audiencia, generalmente una clausura se lleva a cabo después de poner una multa y después de darles audiencia, me parece que es irregular esa clausura en el momento, no hay ninguna ley que permita que lleven a cabo una clausura sin haber dado primero el derecho de audiencia, eso lo marca la Constitución.