Sorprende a regios cierre de comercios

Las medidas restrictivas ordenadas por el gobierno de Nuevo León tomaron por sorpresa a quienes acudieron a comercios del área metropolitana de Monterrey

| 02/01/2021 | ionicons-v5-c 11:50 | Jesús Vargas |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Desde el pasado jueves, la mayoría de los comercios tienen permitido operar solo entre las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche, afectando a quienes buscaban artículos de necesidad básica después de este horario.

"Sí hay necesidad de que tienes que comprar algo, pues aquí lo tienes al alcance, no hay que ser tan pandémicos, una cosa es que el virus está en cualquier parte", critica Pedro Gutiérrez.

"Pero eso no te va a afectar a que salgas de tu casa a comprar cloro, jabón, algo que tu necesites, un café o cosas que te pueden ayudar".

Entre los sorprendidos, se encontraba Sebastián Flores, un enfermero del área médica del IMSS de la avenida Felix U Gómez, quien buscaba beber antes de iniciar su turno nocturno.

"Venía a buscar un café para antes de entrar a la guardia, vamos a entrar a trabajar ahorita".

Las tiendas de conveniencia son la alternativa de muchos para adquirir productos básicos de alimentación, pero debido a las restricciones no estuvieron disponibles.

Raúl Campos, vecino de los condominios Constitución en Monterrey, salió de trabajar y acudió a uno de estos comercios para buscar ingredientes para su cena.

"Venía a comprar productos para hacerme de cenar, yo no tenía conocimiento de que esta regulación ya estaba puesta en práctica y la verdad me toma por sorpresa, ahora no cenaré o veré que compro por aquí".

Estos establecimientos abren las 24 horas del día.

Quienes llegaban después de las 8 de la noche se sorprendían con las disposiciones oficiales.

"Ahorita que vengo a comprar leche está cerrado, leche y tortillas, ahora veré que voy a hacer".

A estas medidas se suma que los domingos permanecerán cerrados, al igual que los supermercados.