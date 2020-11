Ciberacoso se sanciona en NL con hasta seis años de cárcel

El Código Penal establece que aquella persona que utilice imágenes o fotografías de otra sin su autorización y lo suba a sus redes sociales, pero aún así le agrega algún comentario negativo de la misma está incurriendo en un delito, explica abogada

Monterrey,, NL.- Compartir un meme que dañe al buen nombre de otra persona, puede ser sancionado con cárcel.

También las publicaciones con fotografías y comentarios en redes sociales.

El ciberacoso es un delito que en Nuevo León puede sancionarse con hasta seis años de prisión.

En caso de ser cometido por menores de edad, los papás adquieren la responsabilidad.

"Yo invitó a los papás a que nos pongamos la pila, cuando entregamos un celular a nuestros hijos, sepamos la responsabilidad que lleva este aparato, porque no es solamente para que ellos se puedan comunicar... y no comprenden la responsabilidad que conlleva el utilizarlo y además no saben las consecuencias legales que están incurriendo".

La abogada Rosaura Guerra es especialista en este tema. Fue pionera en iniciar un juicio de este tipo.

"Tenemos que estar atentos de qué ven, qué escuchan, con quién hablan y hacerles hincapié que no pueden utilizar, ni siquiera por juego, la imagen de otro de sus compañeros, compañeras o adultos".

La litigante aconseja a las víctimas presentar una denuncia y acompañarla de las imágenes y capturas de pantalla para que la policía cibernética colabore en la investigación.

Debido al creciente número de casos, la Unesco designó cada primer jueves de noviembre como el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el ciberacoso.