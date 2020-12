Choques a consecuencia del alcohol repuntan en diciembre

Diciembre es el mes en el que se registran más accidentes viales a consecuencia del alcohol, algunos de ellos con saldos fatales

24/12/2020 | 09:46 | Estrella Gracia

Nuevo León.- Al menos en la capital del estado es común que el incremento sea del 15 por ciento.

Sin embargo, este año autoridades viales han registrado una baja 85% en lo que va del mes.

Pues en comparación con el 2019, este años se han registrado 7 contra 50 accidentes del año pasado.

"Ahorita en diciembre si han bajado considerablemente con el año pasado, la gente creemos que ya tomó conciencia de todas aquellas que se tienen al conducir en estado de ebriedad", señaló Azael Castillo Vargas, director de Tránsito de Monterrey.

Pero para esos que siguen sin medir las consecuencias de mezclar el alcohol con el volante hay sanciones considerables y son las siguientes:

La ebriedad completa e incompleta hay arrestos obligatorios de 8 y 12 horas, respectivamente; además de una multa de 17 mil pesos, el retiro del vehículo y la suspensión de licencia por 3 meses.

"Nosotros non quisiéramos multar a nadie, así estuviéramos, esa es la finalidad de nosotros el no aplicar ninguna multa y saber que la gente ya tomó conciencia, pero bueno, no es así".

Sólo en esta semana se han registrado tres de consideración, uno en la Carretera Nacional en Montemorelos, donde un joven perdió la vida; otro en la avenida Rangel Frías donde un conductor estrelló su camioneta contra un poste y uno más en avenida Lincoln en García, donde un chofer de la ruta 310 dormitó al volante y provocó un accidente.

Es por ello que autoridades exhortan a no manejar en estado de ebriedad o cansados, además de una serie de recomendaciones.

"Que usen cinturón de seguridad, que respeten los señalamientos viales, reduzcan la velocidad, hay que ser cortes también al conducir, hay que guardar una distancia prudente, tomar tiempos de traslado ya que se incrementa la circulación en estos días y no distraerse al conducir".

Así que es importante que tome en cuenta estas recomendaciones para evitar este tipo de incidentes que pueden traer consecuencias fatales.