Cerveceros listos para iniciar producción

La industria cervecera se declaró lista para reiniciar la producción dentro de dos semanas

INFO7

Por: Jesús Vargas

Nuevo León.- La cuarentena por Covid-19 provocó su cierre al ser consideradas dentro de las empresas no esenciales.



Sin embargo, parece que la espera llegará a su fin y a partir del primero de junio podrían reiniciar operaciones.



La Asociación Cerveceros de México, que encabeza Marco Mascarúa, dio a conocer que esta industria se vio duramente afectada por el paro.



El representante informó que en otros países estás empresas no dejaron de producir ya que allá sí son considerados esenciales.



A nivel nacional Nuevo León ocupa el primer lugar en consumo per cápita y desde hace días los trabajos de mantenimiento que se hacen en la cervecera Heineken en Monterrey hicieron pensar que la producción ya había iniciado.