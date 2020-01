Centroamericanos utilizan el Metro para pedir ayuda

En últimas fechas personas de origen centroamericano utilizan el sistema del Metro para pedir ayuda o alimentos vagón por vagón.

Por: Yaressi Ortega

Esta practica como ya lo habíamos publicado anteriormente es cada vez más frecuente y sigue sin ser controlada por Metrorrey, quienes piden a los ciudadanos a través de grabaciones o anuncios no dar dinero a estas personas para evitar la acción.

En ocasiones son hombres jóvenes, solos, quienes abordan el tren portando una mochila y con aspecto desaliñado, en otras son familias completas quienes piden el apoyo, por lo general es el hombre quien da un breve mensaje antes de comenzar con la colecta.

Al ser familia, tanto la esposa, como los hijos grandes (entre 7 y 12 años) piden junto con el hombre dinero entre las personas, sin importar que el vagón se encuentre saturado de gente al ser hora pico.

Por las noches, también se da esta practica donde portando banderas de su país las personas recorren los vagones uno a uno intercambiándose en las mismas estaciones.

"Yo viajo en el tren mas conocido como La Bestia, lamentablemente no cuento con ayuda familiar, en ocasiones he llegado a buscar trabajo pero por el acento y ser indocumentado y no portar papeles no me apoyan.

"Amigo, amiga con el respeto que me merecen si algún día han emigrado van a entender y comprender lo que estoy pasando en estos momentos, si algún día les toca salir fuera de su país van a saber lo que se siente... mil respetos para todos y disculpen la molestia de todo corazón voy a pasar por cada uno de sus asientos ahí con lo que les nazca", dijo el migrante antes de comenzar con la colecta.

En fechas pasadas que esta practica desde hace varios meses se ha venido realizando en dichas instalaciones, sin embargo, es fecha que no se ha logrado detener ya que personas en condición de migrante o bien artistas urbanos suben a los vagones a pedir apoyos.