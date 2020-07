Casinos ven posible reiniciar operaciones; 'se puede cuidar economía y salud'

La industria de los casinos está convencida de algo: sí es posible reiniciar operaciones para no dañar más la economía y a la vez cuidar la salud de sus clientes y empleados

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Nuevo León.- Para eso, cada vez son más los establecimientos de este giro que implementan estrictas medidas sanitarias basadas en protocolos internacionales.

La idea es estar listos para el momento en que el gobierno del estado les permita reabrir y regresarle así el trabajo a 25,000 personas que dependen de este sector.

"Nosotros nos basamos en los protocolos que esta pidiendo OMS a nivel mundial con los mismos protocolos que iniciaron en Las Vegas.

"Hemos ido implementando nuevos sistemas de seguridad para que podamos hacer una apertura responsable garantizando el bienestar de todos nuestros clientes y empleados", señaló el gerente del Casino Gran Palacio, Óscar Villaseñor.

Y es que los empleados de este casino ubicado en la avenida Morones Prieto, a la altura del centro de Guadalupe, son los que más han sufrido por el paro económico de casi cuatro meses.

Según Villaseñor, la plantilla de estos tuvo que ser reducida en 50% para que la empresa pudiera salir a flote y otorgara sueldos solidarios a los que se quedaron. De ahí la urgencia de reabrir y regresarle el empleo a la otra mitad que tienen familia que mantener.

te puede interesar Otorgan financiamiento para proyectos de autoempleo a empleados de casinos

"El tiempo ha sido demasiado, la empresa ha tratado de subsistir, mantener los empleos, pero el tiempo no ha sido benévolo con nosotros y la pandemia tampoco", señaló.

Lucía es una de las empleadas con mayor antigüedad en esta casa de apuestas.

Ella sí conservó su empleo, pero como quiera tuvo que gastar todos sus ahorros pues sus ingresos disminuyeron porque unos de sus entradas económicas fuertes son las propinas. En estos meses, también realiza trabajos de costura para mantenerse activa.

"Me afectado mucho porque tengo tres hijos, soy madre soltera y pues me he dedicado a hacer costuras en mi casa, he hecho vestidos bordados.

"Ya tenemos ganas de ver a los clientes de recibir las propinas que es lo que nos ayuda más en lo económico", señaló.

LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Con la misión es cuidar a sus visitantes y empleados, este y otros casinos implementan medidas basadas en la tecnología que utilizan las grandes casas de apuestas de Las Vegas. En el caso del Gran Palacio, se colocarán separadores de acrílicos entre cada máquina en funcionamiento si el cliente lo solicita.

te puede interesar Reciben apoyos Pymes de Nuevo León para enfrentar crisis

Además, como quiera se garantiza la sana distancia pues una de máquina estará encendida y otra no.

Otra novedad es el control de ingreso pues en la entrada habrá una cámara conectada a una computadora la cual medirá el aforo; al llegar al 50% ya no se permitirán más personas.

"Tenemos acrílicos que nos van ayudar a mantener la sana distancia y evitar el contacto y la capacidad estará bien controlada", dijo Villaseñor.

Al igual que en otros casinos, se sanitizarán los automóviles, se tomará la temperatura de clientes y trabajadores, se utilizarán caretas, cubrebocas, habrá gel antibacterial en cada rincón del lugar y en el restaurante también habrá sana distancia entre mesa y mesa. "Contamos con protocolos desde valet parking, donde se sanitiza el automóvil, el volante se sanitiza, todas las áreas que pueda tocar alguno de nuestros empleados.

"El restaurante cuenta con sana distancia entre mesa y mesa un metro y medio entre cada una, el aforo será de 50 por ciento", indicó el gerente.

En el lugar no habrá contacto entre clientes y empleados por eso se aplicarán los menús de código QR.

te puede interesar Se inspira en Los Vengadores para crear hamburguesas gourmet

"Estamos utilizando el tapete sanitizante a la entrada, la toma de temperatura para todos nuestros clientes y empleados.

"Nosotros ya estamos listos ya estamos preparados nuestra gente ha estado capacitándose con certificaciones", señaló Villaseñor.