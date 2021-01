Casas de empeño, una opción para evitar colapso en economía familiar

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios A.C. resaltó en su última reunión ejecutiva del año informó que se apoyaron a más de 100 mil familias en la entidad durante el 2020

| 05/01/2021 | ionicons-v5-c 09:30 | Ernesto Ochoa |

Y es que buscaron a las casas de empeño como una opción para evitar colapsos económicos a causa de la pandemia obteniendo recursos con el fin de realizar pagos de luz y compra de alimentos.

Juan Carlos Villarreal miembro de este consejo explicó que el 2020 resultó un año atípico

"El 2020 fue un año muy atípico la gente recurrió un poco menos a las casas de empeño, porque no salían de casa, no había regreso a clases , no había vacaciones."

Pero los hábitos de empeño cambiaron durante el año que acaba de terminar ya que el confinamiento causó que las personas prefirieron no hipotecar televisores o celulares ya que la comunicación y entretenimiento se convirtió en una situación básica.

Sin embargo, de los productos que se empeñaron fueron joyería con un 17 por ciento, celulares un 31 por ciento, y un 26 por ciento herramientas e instrumentos musicales.

Los primeros 20 días del mes de diciembre la industria prendaria presentó bajas operaciones de empeño.

Pero en los últimos días del año hubo un incremento.

En la llamada cuesta de enero de 2021, se prevé un incremento de entre el 15 y 20 por ciento de las operaciones de empeño.

En un recorrido realizado por Azteca Noticias en algunas sucursales de empeño en el centro de la ciudad , la fila de pignorantes es notable.