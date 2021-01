CANIRAC "No repela" pero pide que el Estado los escuche

Jorge Moeller, presidente de la CANIRAC, nos comparte en entrevista exclusiva para INFO7, la situación real del ramo restaurantero que representa ingresos importantes en Nuevo León

| 05/01/2021 | ionicons-v5-c 10:56 | Lety Benavides |

Nuevo León.- El presidente de la CANIRAC, Jorge Moeller, dice que ellos no cuentan con los elementos técnicos para saber si los cierres que proclamó el gobierno estatal es lo más correcto para la situación del virus, sin embargo, aclara que no se trata de "repelar", sino de colaborar unidos y que se les escuche para que conozcan lo que sucede con este sector y encontrar soluciones que no impacten tanto a los diferentes sectores.

"Yo creo que es una situación, no tenemos el conocimiento técnico para juzgar si están bien o si están mal las medidas, definitivamente la ciudadanía va a juzgar pero a posteriori".

El desempleo está creciendo cada vez más en la industria restaurantera al ser los más más golpeados por la crisis sanitaria, sin embargo, también son la industria más participativa, y prueba de ello es que elaboran un proyecto que beneficiará al personal médico, asegura Moeller.

"Estamos desarrollando un proyecto para facilitarle a los empleados de salud, camilleros, enfermeros, a la gente que está en el primer frente de batalla para regalarles mil box lunch diarios".

te puede interesar Casas de empeño, una opción para evitar colapso en economía familiar

"Desgraciadamente poca gente piensa en ellos, y ellos son unos héroes desconocidos que se la están partiendo por nosotros, igual como nosotros nos la estamos partiendo y haciendo un esfuerzo por nuestros empleados".

La corresponsabilidad debe ser absoluta, sin ningún tema político, sin ninguna repelada, al contrario estamos preocupados por nuestros empleos".