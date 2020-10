Hay que prevenir: cáncer de mama sigue en aumento

?Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, enfermedad que, por desgracia, es la primera causa de muerte en mujeres a nivel nacional

Nuevo León.- Hace tres años, Cristina sintió una molestia.

"Un granito en mi pecho, posteriormente fui la clínica y me dijeron que con una pomada en 7 días se me curaba, regresé a los 7 días y me dieron 2 pomadas y me dijeron que a los 15 días se me curaba".

Afortunadamente, no creyó, y tampoco esperó, fue a un hospital y en el ultrasonido se enfrentó al cáncer de mama.

"Y ahí salió como sospecha. Me mandaron a Gine a hacerme una biopsia y entonces de ahí me mandaron a hacerme 8 quimios a la 25 y regresé a operarme".

Pasó tres años de observación.

Hoy, esta guerrera sabe la importancia de prevenir el cáncer de mama, con la autoexploración.

¿Usted sabe cómo?

Rosa María es una profesional y nos explica que lo primero es observar:

Luego, sigue explorar.

Saber esto puede salvar su vida..

Octubre es el mes de la sensibilización del cáncer de mama, enfermedad que, por desgracia, es la primera causa de muerte en mujeres a nivel nacional.

El municipio de Guadalupe realiza en la Plaza Principal una Jornada de Prevención y Detección.

Junto con la Clínica "Supera", ofrece gratuitamente los exámenes de eco mamario y citología cervical, el taller de autoexploración, los eco doppler y más atención.

Si a usted le quitaron un pecho, en este módulo las Guerreras contra el Cáncer le regalan las prótesis: son artesanales y están rellenas de linaza.

Y además, le obsequian pelucas.

Si usted necesita más información, comuníquese a la Clínica de la Mujer en Guadalupe, al teléfono 81 40 40 90 98.

Y recuerde: la autoexploración le puede salvar la vida.