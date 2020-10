Festejo a San Judas Tadeo tampoco estará permitido

La celebración a San Judas Tadeo es una de las festividades más concurridas por los fieles, sin embargo este año será diferente

Nuevo León.- El próximo 28 de octubre la iglesia Católica celebra a San Judas Tadeo.

Es una de las festividades más concurridas por los fieles, sin embargo este año será diferente.

El Rector del Santuario de San Judas Tadeo, Modesto Mario Rodríguez Moya, señala que quienes asistan tendrán acceso, aunque habrá restricciones.

"No están permitidas las peregrinaciones, no está permitida la fiesta patronal, no va a haber kermese, no va haber todas esas cosas que suelen adornar la fiesta".

"La indicación sería entrar al santurario y salir, no habrá tiempo para más".

Desde un día antes de la celebración se preparan con la sanitización del templo.

Además será obligatorio el uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.

Habrá vallas con las que se controlará el acceso y no habrá asientos para evitar aglomeraciones.

La imagen de San Judas no podrá ser tocada por los feligreses, como es costumbre.

"Podemos vivirlo con mucha fe, pero tenemos que entender que la pandemia es algo que no podemos controlar del todo y que somos vulnerables".

Niños y adultos mayores no podrán entrar y por recomendación del Arzobispo el aforo máximo será del 20 por ciento que en este templo equivale a unas 80 personas.

"Dios nos tomará en cuenta el deseo, la oración en silencio e incluso este sacrificio de no asistir y cumplir con nuestra devoción, pero como digo, no vamos a cerrar el templo, la iglesia no se va a cerrar, las iglesias están abiertas".

El sacerdote pide a los fieles seguir las transmisiones por los medios de comunicación para que eviten desplazarse.