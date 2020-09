Cancela Estado edición 2020 del Festival Santa Lucía

El evento de alcance internacional que se realiza año con año a finales de septiembre, no se llevará a cabo en esta ocasión debido a la pandemia por el Covid-19

| 03/09/2020 | ionicons-v5-c 14:54 | Rosalinda Tovar |

Nuevo León.- El Festival Internacional Santa Lucía que se realiza año con año a finales de septiembre, no se llevará a cabo en esta ocasión, debido a la pandemia por el Covid-19.

Así lo dio a conocer, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, en el evento del arranque de la Presa Libertad, en donde reveló que ya platicó con la presidenta del patronato de esta celebración, Lorenia Canavati, acerca de esta decisión.

"No tenemos dinero, no vamos a hacer fiestas cuando la gente está sufriendo. No vamos a gastar el dinero que no tenemos en eso y ella (Lorenia) con razón me explicaba que era importante que la gente tuviera una distracción, sin embargo las distracciones nos cuestan", señaló.

El mandatario expuso incluso que se va a complicar el pago a los servidores públicos, en el caso de las prestaciones.

"Le he pedido los alcaldes que vayan haciendo un guardadito para que puedan tener el cierre del año, que va a estar difícil, que va a estar complicado. No nos alcanzará para pagar aguinaldos o prestaciones de trabajadores", detalló.

"Tenemos que amarrarnos el cinturón también los funcionarios de gobierno, para que la gente que no tiene empleo ahorita pueda tener un apoyo de parte de nosotros y todos los trabajadores municipales, estatales y del Congreso, tenemos que ajustarnos", concluyó.