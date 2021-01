Camioneros salen favorecidos con cierres en NL

Y así lo reconoció el integrante de la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León, Abelardo Martínez, de cada 10 camiones que salían a dar servicio los domingos, cuatro ya no lo hacen, porque con su determinación el estado baja la demanda y eso se traduce en reducir gastos como el combustible.

"En la cuestión del diésel (ahorramos), porque camión que no sale, no gasta, si deberían salir 10 unidades y salen seis, bueno pues cuatro no gastan diésel", expresó Martínez.

Se estima que cada camión gasta al día $4,000 pesos en diésel por lo que en 10 camiones el costo es de $40,000 pesos.

Y en el caso de los domingos, al salir a circular sólo seis de cada 10, el gasto es de $24,000 y el ahorro es de $16,000, es decir, 40% tan sólo de ese día. Esos $16,000 pesos representan un ahorro 6% de los $280,000 pesos que normalmente se gastan esos 10 camiones en una semana.

Sin embargo, los transportistas también se ahorran en gastos de operación, pues no trabajan en domingo algunos operadores, así como personal administrativo y de mantenimiento, por lo que de acuerdo a fuentes de ese gremio el ahorro total a la semana es de 10.6 por ciento Además, esto está beneficiando a los camioneros quienes a lo largo de 2020, ante la negativa del estado de aumentar el precio del pasaje, realizaron paros y redujeron unidades como medida para bajar gastos.

Y usuarios pierden

Mientras los dueños de rutas urbanas ganan, los usuarios sufren porque tienen que esperar más el camión.

Por ejemplo, el domingo, se midió la frecuencia de paso de la ruta 228 que cubre el recorrido de Pesquería al Centro de Monterrey.

Mientras que el sábado se tardó en pasar, máximo, 20 minutos y el domingo hasta 31 minutos, es decir, la tardanza se incrementó 50 por ciento.

Luis Gerardo Treviño, presidente de la asociación Fortaleza Ciudadana, afirmó que es obvio que el "cortinazo" no sólo fue ideado para bajar los contagios de Covid-19, sino también para que la reducción de la movilidad beneficie a los camioneros.