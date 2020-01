Caminos y brechas que se observan en el área de La Huasteca tienen propietarios: Manuel González

Por: Rosalinda Tovar

Los caminos y brechas que se observan en el área de La Huasteca y que pertenecen al Parque Nacional Cumbres, forman parte de una propiedad ejidal, que está pasando de títulos parcelarios a pleno dominio, lo que acredita a sus dueños a realizar ventas por los terrenos.

Así lo explicó, el secretario General de Gobierno, Manuel González, quien remarcó que a pesar de ello, existen impedimentos para que se efectúen construcciones en la zona.

"Las brechas tengo entendido no sobrevolé yo el terreno, pero las brechas que se están ahorita habilitando o abriendo son del terreno que era ejidal", indicó.

"Los ejidatarios de acuerdo a lo que marca la Constitución y la ley modificaron su posición de ejidatarios como propietarios a pequeños propietarios, lo hicieron así y el proceso es ese; el dueño con un título de pleno dominio en la mano, va y le vende a un particular eso es lo que está pasando, esa venta y ese ejido en particular están dentro de lo que corresponde al decreto del Parque Nacional Cumbres y eso tendrá que tener una discusión jurídica", manifestó González.

Se le cuestionó al funcionario, si entonces los desmontes están dentro de los términos legales, a lo que respondió que no podía precisar el dato, y añadió que estos no corresponden al área que pertenece al gobierno tanto estatal ni federal.

"No soy quién para decir que son ilegales, existe una resolución pregúntele a Secretario Vital y le puede dar más detalles", declaró.

"Le estoy dando toda la problemática que tiene y es un problema grande, pero que no tiene que ver con los terrenos del gobierno del estado, ni tiene que ver con los con los terrenos del gobierno federal tiene que ver con los terrenos que están dentro del Parque Nacional Cumbres y tendrán que resolverlo conforme establece la ley", continuó el funcionario.

González insistió que estos terrenos no pertenecen al proyecto de Valle de Reyes, sino a una ex comunidad que desalojaron en años anteriores, donde las personas no tenían derecho sobre los terrenos.

De igual forma, el secretario expuso que ya se planea una estrategia general con el municipio para impulsar el desarrollo de un parque ecológico en el lugar, que tiene por objeto proteger La Huasteca y el esparcimiento de la población.