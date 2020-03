Cámbiele la vida a alguien: se buscan sillas de ruedas, andadores y bastones

Si usted tiene una silla de ruedas, un bastón, un andador que ya no use, o tal vez una cama de hospital, dónelo, y así le cambiará la vida a alguien que necesite esos artículos

Noticias de hoy - 16/03/2020 07:36 a.m.

INFO7

Por: Olivia Martínez

Usted le puede cambiar la vida a alguien más.

Si tiene una silla de ruedas, un andador, un bastón, una cama de hospital, muletas, aparatos médicos o pañales y ya no los necesita, por favor dónelos.

La activista Alicia Ayala lanzó una campaña entre el público en general para recolectar esos artículos y facilitárselos a quien los necesita y no puede comprarlos.

Los beneficiados serán personas enfermas o con discapacidad, principalmente la tercera edad y los niños.

"Si usted no necesita las cosas, hay quien sí las necesita y su vida la podemos cambiar radicalmente con un donativo, no se acepta dinero, no es político, ni es religioso, es un obsequio de la comunidad dándonos mano con mano", expresó.

Y es que necesitar un artículo de este tipo y no tener dinero para comprarlo es todo un drama que marca a las familias.

"Una persona que no tiene una silla de ruedas no puede trabajar ni puede llevar ingresos para su familia, entonces esa es nuestra idea, hacerle una invitación a la comunidad, a que todo el material médico, todo el equipo de ayuda para caminar, escuchar y que tenga y no lo esté usando, háganoslo llegar", explicó.

Puede interesarte...

La colecta anterior un grupo de taxistas a cargo de Fernando Flores se ofreció para recoger a domicilio los donativos, y hoy esperan que haya otros ángeles que les ayuden de igual manera.

"Tuvimos también a gente que se acercó a ayudarnos a reparar, a apretar tuercas y tornillos en algunas sillas de ruedas que lo necesitaban", recordó.

No se acepta ropa, ni dinero.

"Si nos damos la mano todos entre todos, las cosas van a cambiar", dijo.

Esta es una acción comunitaria.

La colecta tiene de plazo el 31 de marzo.

Usted puede contactar a Alicia Ayala en el teléfono 811 464 00 64 (con Whatsapp), en el correo electrónico aliayala7@hotmaill. com, y en Facebook: Alicia Ayala.

O llévelo a la casa de ella, en la calle Guayana Francesa 118, colonia Vista Hermosa en Monterrey.

Por favor, si usted puede, ayude a cambiarle la vida a alguien.

Esa persona se lo agradecerá.