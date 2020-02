Califica PRI como un error que NL no entre al Insabi

Por: Iram Hernández

Como un error que se deben investigar las causas ante las miles de afectaciones, es como el dirigente local del PRI, Pedro Pablo Treviño del Bosque, calificó que Nuevo León no entrara en el convenio con el Insabi.

El líder tricolor destacó que ya se habían denunciado los cambios en las reglas de operación de este nuevo instituto que sustituirá al Seguro Popular y que ha demostrado distintas deficiencias hasta el momento.

"Yo creo que es un error, que si bien hemos exigido que el Insabi tenga unas reglas de operación acordes al programa y al instituto que se está creando, creemos que debemos de estar de la mano con el gobierno de la República porque son los que tienen los recursos.

"Son los que no le van a dar al estado de Nuevo León y a los estados los recursos para el tema de salud. Hay que revisar muy bien las causas por las cuales el Estado no participa, nosotros denunciamos aquí que no era justo que se tuviese que entregar al gobierno de la República los activos fijos de propiedad del Estado, de todos los nuevoleoneses al gobierno federal para entrar a este esquema del Insabi y creo yo que el gobierno Federal cambió ese esquema y lo dijeron gobernadores priístas que se vieron con el presidente hace unos días y a partir de ahí, digámoslo, caminó, se trazó el mecanismo para participar", expuso.

Treviño del Bosque refirió que el anuncio realizado la mañana de este martes por el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá graves repercusiones en la salud de los habitantes de Nuevo León como ya ha sido evidenciado recientemente.

"Creo que es un error que hay que revisar muy bien las causas, no las conozco pero debemos exigirle al gobierno federal tener más recursos para Nuevo León par poder atender a toda esta gente que antes se atendía con el seguro popular", sostuvo el también diputado federal.