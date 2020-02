Buscarían incluir especialistas externos para remodelación de parque Bosques del Valle

Por: Iram Hernández

El municipio de San Pedro Garza García contempla incluir a especialistas externos para el proyecto de remodelación del parque en Bosques del Valle, de acuerdo a las autoridades.

Ante la polémica por el retiro de árboles de especies invasoras y la sustitución por otros 250 endémicos, pero de entre 6 y 8 pulgadas, regidores independientes y de Acción Nacional sostuvieron otro álgido debate.

Los independientes Javier González Alcántara, José Mario Garza Benavides y Alejandro Páez Aragón, sostuvieron que tanto sus compañeros blanquiazules así como diputados panistas estaban desinformando e incluso divulgando mentiras del tema.

Incluso hubo quienes señalaron que las voces de oposición, "se están haciendo pasar por ciudadanos" y "actuaban con un trasfondo político".

Ante ello, ediles del PAN, del Cabildo sampetrino, reclamaron al alcalde Miguel Treviño por no atender las demandas de la sociedad por lo que le revelaron: "Pues bienvenido a la política".

Ello dicho por el regidor del PAN, Ernesto Chapa, quien junto a su compañera Brenda Tafich, reprocharon la falta de escucha a vecinos de Bosques del Valle, ante los planteamientos de mejoras en este parque.

"Hay que gente que votó por un cambio y no lo ven.... Y si ustedes creen que solo son panistas no es así... así es que bienvenidos a la política", expuso Ernesto Chapa

A lo que Brenda Tafich añadió: "Hay gente llena de coraje, gente que está llena de odio, que exige se haga valer la frase "merecemos más", gente que está decepcionada y no se me hace justo, ver a toda esa gente, que son más de 57 personas ahí (Bosques del Valle), que no son panistas y que están ahí demandando ser escuchados, gente que votó por un cambio, gente que está decepcionada".